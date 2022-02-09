В Гомельской области в прошлом году снизилось число убийств, разбоев, краж

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2021 году снизилось число зарегистрированных убийств, разбоев, краж, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Шастайло, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о состоянии преступности в регионе по итогам 2021 года, Александр Шастайло отметил снижение общего числа зарегистрированных уголовно наказуемых деяний.

"По линии уголовного розыска за минувший год зарегистрировано 8402 преступления. Рост произошел в семи районах. Удельный вес преступлений по линии уголовного розыска, по которым расследование окончено, превысил 56%. Это более чем на 5% выше, чем за 2020-й", - рассказал начальник УВД.

По его словам, в прошлом году отмечен рост по линии уголовного розыска особо тяжких и тяжких преступлений. В этой категории сократилось число убийств. "Однако возросло количество фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений", - добавил руководитель.

Меньше зарегистрировано мошенничеств, разбоев, краж, в том числе из жилья, вымогательств. Но больше стало угонов, хулиганств, грабежей.

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями за прошедший год выявили 566 экономических преступлений. К категории тяжких и особо тяжких относят 162 случая. По коррупционным составам возбуждено 149 уголовных дел. Выявлено 271 преступление против интересов службы. Из них 63 факта взяточничества, в том числе 23 - получения взяток.-0-