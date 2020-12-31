В Гомельской области внедряют коллективную ответственность за нарушение охраны труда на предприятиях

31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Гомельской области внедряют коллективную ответственность за нарушение охраны труда на предприятиях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Как рассказал член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов каждый случай производственного травматизма детально анализируется, разбирается работа профсоюзов по общественному контролю с конкретными цифрами и выводами. "Сегодня есть все необходимые ресурсы и правовые возможности для эффективной профилактики производственного травматизма. На постоянной основе проводятся мониторинги, проверки, работают рейдовые группы профсоюзов. Однако за январь-ноябрь этого года от несчастных случаев на производстве 73 человека получили тяжелые травмы и 14 человек погибли. Значит, в этом направлении еще предстоит работа", - рассказал он.

По словам Алексея Неверова, одно из приоритетных направлений - внедрение коллективной ответственности на предприятиях и организациях области. Как пример реализации данного решения - неплохой практический опыт отраслевого обкома с Гомельским производственным лесохозяйственным объединением. "Разработано и утверждено Положение о порядке взаимодействия нанимателя и ответственности работников в области охраны труда. Оно включено в коллективные договоры как дополнение. Также прорабатывается вопрос о включении данного Положения и на других предприятиях лесного комплекса области, в том числе и концерна "Беллесбумпром". Эту работу необходимо продолжать всем отраслевым областным организациями реального сектора экономики", - подчеркнул он.

В плане охраны труда, по мнению сенатора, заслуживает внимания и работа областной организации профсоюза работников местной промышленности, энергетики и топливной промышленности, химической, горной и нефтяной отраслей промышленности.

Еще одно направление, на котором будет сконцентрировано внимание профсоюзов, - конкретная работа в связи с внесением изменений в статью 42 закона "Об охране труда". "В ближайшее время необходимо откорректировать систему участия профсоюзов, в том числе общественных инспекторов в контроле по охране труда и профилактике травматизма непосредственно на предприятиях. Если возьмемся за нее со всей ответственностью, то будет главный результат - меньше травм на производстве, в идеале - нулевой травматизм. Это наша главная цель в данном направлении", - резюмировал сенатор.-0-