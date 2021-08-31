Фото Гомельского областного УМЧС

31 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области восстановили электроснабжение после разгула стихии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе РУП "Гомельэнерго". Ливни с сильными грозами и порывами ветра прошли по территории Гомельской области вечером 30 августа. С 17.00 на территории региона были отключены 11 воздушных линий электропередачи 110 кВ, 7 воздушных линий 35 кВ и 16 подстанций 35-110 кВ. "Причиной нарушения электроснабжения стали неблагоприятные метеорологические условия, которые привели к многочисленным падениям деревьев на провода, преимущественно на территории Светлогорского района", - сказали на предприятии. На восстановлении были задействованы около 50 человек и 17 единиц техники. Основная масса отключений была устранена в кратчайшие сроки. По данным на 31 августа 16.00, все потребители подключены.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!