31 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области восстановили электроснабжение после разгула стихии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе РУП "Гомельэнерго".
Ливни с сильными грозами и порывами ветра прошли по территории Гомельской области вечером 30 августа. С 17.00 на территории региона были отключены 11 воздушных линий электропередачи 110 кВ, 7 воздушных линий 35 кВ и 16 подстанций 35-110 кВ.
"Причиной нарушения электроснабжения стали неблагоприятные метеорологические условия, которые привели к многочисленным падениям деревьев на провода, преимущественно на территории Светлогорского района", - сказали на предприятии.
На восстановлении были задействованы около 50 человек и 17 единиц техники. Основная масса отключений была устранена в кратчайшие сроки. По данным на 31 августа 16.00, все потребители подключены.-0-