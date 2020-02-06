В Гомельской области восстановят Днепро-Брагинское водохранилище

6 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Днепро-Брагинское водохранилище восстановят в Лоевском районе после четырехлетнего перерыва использования этой искусственной ирригационной системы. Решение о возобновлении работ по ее наполнению принято в Гомельском облисполкоме, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор государственного объединения "Гомельмелиоводхоз" Василий Бруневич.

Принятию такого решения предшествовал всесторонний анализ ситуации в регионе, просчитаны и соотнесены экономическая и экологическая составляющие. По мнению специалистов, восстановление Днепро-Брагинского водохранилища будет способствовать созданию благоприятного влаго-воздушного режима почв.

Как уточнили в облисполкоме, аграрии, ученые и экономисты изучили последствия воздействия засухи на посевы в юго-восточном регионе за последние годы. Испытанием на прочность для сельского хозяйства области стало лето 2019 года. Беспощадная жара и порой небывало низкие для лета температуры со шквалистым ветром внесли серьезные коррективы в результаты работы аграриев. В области погибло 4,5% посевов, десятая часть - повреждена.

По поручению правительства сотрудники Института природопользования НАН Беларуси прорабатывают комплекс мер по улучшению гидрологической ситуации в Гомельской области. В числе предложенных вариантов - обводнение, облесение территорий, агролесоводство. Как сообщал ранее директор института Сергей Лысенко, создание крупных водохранилищ и использование различных мелиоративных систем в регионе может увеличить количество осадков весной до 10%, летом - до 8%.

Аккумулируя научные разработки и опыт минувших лет, в регионе вернулись к теме наполнения Днепро-Брагинского водохранилища. Оно входит в состав мелиоративных систем Лоевского района. Площадь его зеркала при полном заполнении составляет 968 га. В свое время объект проектировался как один из элементов водохозяйственного комплекса по орошению и увлажнению земель. Была предусмотрена ежегодная подача воды в систему. В последний раз хранилище наполняли в 2015 году.

"Планируем начать заполнение водохранилища весной, во время половодья, как только позволят погодные условия. Вода из реки Днепр будет подаваться по водопроводящему каналу протяженностью 3,4 км", - рассказал Василий Бруневич. По его словам, наполнение Днепро-Брагинского водохранилища улучшит микроклимат, поднимет уровень грунтовых вод на прилегающих к нему территориях. Это также позволит обводнить мелиоративные каналы района и повысить продуктивность сельскохозяйственных земель.

Для полного заполнения водохранилища необходимо 42,8 млн куб.м воды. Чтобы достичь нужного уровня, будет запущена насосная станция. По предварительным расчетам, потребуется не менее 3 млн кВт.ч электроэнергии.

В облисполкоме достигнуты договоренности с энергоснабжающими организациями об оплате за поставленную электроэнергию в рассрочку после заполнения водохранилища. Работы будут вестись в ночное время, когда действуют льготные тарифы. Это позволит значительно снизить статью расходов и сэкономить ресурсы.

Финансирование проекта предусмотрено по подпрограмме "Сохранение и использование мелиоративных земель" Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы. Дополнительно будут изысканы средства из областного бюджета.

"Аграриев важно поддерживать. В таком объекте, как Днепро-Брагинское водохранилище, есть необходимость. Опыт засушливого лета 2018 и 2019 годов подтверждает это. Да, проект требует вложений, однако надеемся и на отдачу", - подчеркнул первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Игорь Чеснок.

В регионе вернулись и к теме заболачивания или обводнения выработанных торфяников. Сейчас этот вопрос прорабатывается на примере Калинковичского и Хойникского районов, где общая площадь зеркал таких объектов составляет около 6 тыс. га. "Естественные болота - большие природные резервуары. Эти экосистемы страны ежегодно поглощают 900 тыс. т углекислого газа, выделяя кислород", - подчеркнул председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич.

Развитие сельского хозяйства и поддержание мелиоративных систем в регионе рассматривается в комплексе. Данная тема на особом контроле председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья.-0-