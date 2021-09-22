22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области втрое увеличили число онлайн-аукционов в январе - сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Комитет продолжает сотрудничать с Белорусской универсальной товарной биржей в сфере электронных торгов. "Электронные торги - удобный инструмент покупки недвижимости как для потенциального покупателя, так и для продавца. В 2021 году областной комитет остается одним из лидеров по организации электронных торгов в стране. За неполные 9 месяцев организовано и проведено 27 онлайн-аукционов по продаже 189 лотов. В текущем году на электронной торговой площадке продано 27 объектов. За аналогичный период прошлого года на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи было организовано и проведено 8 онлайн-торгов, на которые выставлялось 106 лотов. Продано 16 объектов", - рассказали в комитете.

Первые шаги по внедрению нового вида аукционов в регионе сделаны в 2016 году. В течение первого года практики было проведено 8 таких аукционов, на которые выставлялся 41 лот. В результате был продан один объект в Мозырском районе.

С каждым годом "Гомельоблимущество" активнее использует возможности онлайн-торгов дял продажи государственного имущества. Так, с 2017-го по 2019 год было проведено 19 электронных торгов, на которые выставлено 188 лотов и продано 32 объекта.

"Несомненным плюсом интернет-торгов для покупателей является экономия времени: регистрация практически полностью проходит в электронном виде, претенденту остается только предоставить документы на биржу, филиалы которой расположены во всех областных городах Беларуси. Участие в торгах проходит удаленно. При этом на бирже реализована такая функция, как стоп-приказ, которая позволяет установить максимальную цену, после чего ставки делает само программное обеспечение", - рассказали в комитете.

Как уточнили специалисты, на ближайший месяц назначено 8 электронных торгов, на которых можно выбрать подходящий вариант здания из 56 предложений.

Более подробная информация обо всех предстоящих торгах и выставленных лотах - на сайтах комитета "Гомельоблимущество" и Госкомимущества. Для участия в электронных торгах необходимо предварительно аккредитоваться на платформе "БУТБ - Имущество". Получить необходимую информацию можно по телефонам (8017) 309-32-49, 309-37-44 либо в областных филиалах.-0-