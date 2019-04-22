В Гомельской области ввели в оборот более 16 тыс. га земель, загрязненных после аварии на ЧАЭС

22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с 1993 по 2018 год введено в оборот более 16 тыс. га сельскохозяйственных земель, исключенных из пользования после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского облисполкома Дмитрий Рутковский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего из сельхозоборота после аварии на Чернобыльской АЭС в регионе были выведены более 216 тыс. га. Начиная с 1993 года свыше 16,1 тыс. га уже ввели в сельхозоборот - ограниченный или полный, из них 1,57 тыс. га в 2018 году в Буда-Кошелевском, Кормянском, Речицком районах", - рассказал Дмитрий Рутковский.

Он подчеркнул, что эта тема находится на особом контроле многих специалистов, которые занимаются инвентаризацией земель, их мониторингом, исследованием. "Любая продукция, которая выращивается в промышленных объемах, на сельхозпредприятиях, соответствует всем нормативам. При этом система безопасности, контроль продукции животноводства и растениеводства в нашей стране самые жесткие в мире", - обратил внимание представитель облисполкома.

В настоящее время реализуется шестая госпрограмма по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС. Если в первой-четвертой программах основной темой было возрождение пострадавших территорий, то сейчас главное направление - социально-экономическое развитие пострадавших территорий. "Наряду с оздоровлением населения, проведением диспансеризации, выполнением социальных нормативов мы строим производства, увеличиваем количество рабочих мест, возводим жилье в том числе для закрепления молодых специалистов, объекты социально-культурного назначения, закупается необходимое оборудование", - пояснил Дмитрий Рутковский.

Так, в 2011-2018 годах на приобретение оборудования и техники по госпрограмме направлено Br22,3 млн. Например, для учреждений здравоохранения региона закуплено 327 единиц лечебно-диагностического оборудования на сумму Br8,6 млн (около 70 из них в 2018-м). В школьных столовых установлено 300 единиц холодильного и технологического оборудования. Для подвоза учащихся приобретено 39 школьных автобусов. Кроме того, в прошлом году автопарки организаций региона, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, пополнили 220 единиц сельскохозяйственной техники. План на этот год - около 600 агрегатов. За последние восемь лет введено и реконструировано 46 молочно-товарных ферм. "Такая работа продолжается, уже в ближайшем будущем новые современные МТФ появятся в Чечерском, Хойникском, Брагинском районах", - отметил начальник управления.-0-