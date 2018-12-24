В Гомельской области выберут лучший молодежный ролик к 100-летию БССР

24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Конкурс видеороликов "Сделано в БССР", посвященный 100-летию БССР, объявлен в Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь областного комитета БРСМ Игорь Завалей.

Поучаствовать в конкурсе приглашают молодежь в возрасте от 14 до 31 года. "Заявка может быть подана как индивидуально, так и коллективом, первичной организацией ОО "БРСМ", - отметил собеседник. Творческие работы принимает областной комитет БРСМ до 15 января 2019 года.

Для участия необходимо снять видеоролик, который соответствует тематике конкурса. Максимальная продолжительность ролика определена в 90 секунд. При создании работы можно использовать текстовую информацию, фотографии, рисунки, голосовое и музыкальное сопровождение, допускается применение специальных программ.

"При подведении итогов жюри конкурса особое внимание уделит глубине раскрытия темы, достоверности и ценности представленной информации, учитываться будут креативность, оригинальность подачи материала, качество видеосъемки и другие факторы", - пояснил Игорь Завалей.

Победителей определят в двух номинациях: "Лучшая авторская работа" и "Лучший коллектив авторов". Путем голосования в группе "Молодежь Гомельщины" в социальной сети "ВКонтакте" назовут обладателя приза зрительских симпатий. Своего фаворита пользователи будут определять с 22 по 25 января.

Среди основных целей творческого состязания - изучение истории БССР и ее роли в формировании белорусской государственности и развитии суверенной Беларуси, повышение информационно-образовательной культуры в молодежной среде, развитие интереса к поисковой и проектной деятельности с применением информационных технологий. Организаторами конкурса выступают Гомельский областной комитет ОО "БРСМ", главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома при поддержке телерадиокомпании "Гомель".-0-