В Гомельской области выборы состоялись - Ермошина

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области выборы состоялись: в регионе проголосовали 54,44% избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

К отметке в 50% проголосовавших приблизилась и Могилевская область - за 5 дней досрочного голосования свой выбор сделали 49,92% избирателей.

В Брестской области на избирательные участки пришли 38,4% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской - 39,34%, Гродненской - 38,6%, Минской - 39,66%, в Минске - 33,4%.

Явка по стране составила 41,7%.

По последним данным ЦИК , общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 829 937 человек.

Досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа. 9 августа - основной день голосования на выборах президента Беларуси.-0-