В Гомельской области выбросы от автотранспорта за пять лет снизились на 15%

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта за последние пять лет снизились на 15%. Об этом сообщил журналистам председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды облисполкома Андрей Сущевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Сущевича, такая тенденция сохраняется, несмотря на ежегодное увеличение числа авто. "Сдерживанию выбросов способствует улучшение качества используемого топлива, увеличение количества транспортных средств с экологическим классом Евро-5, Евро-6 и транспорта, работающих на газовом топливе и электрической энергии", - отметил он.

И эта инфраструктура развивается. Так, в регионе эксплуатируется 11 зарядных станций для электромобилей, пять из которых введены в эксплуатацию ПО "Белоруснефть" в первом полугодии 2019-го. А для расширения парка пассажирского транспорта в Гомеле, работающего на электрической тяге, и улучшения пассажирских перевозок "Горэлектротранспорт" приобрел троллейбус МАЗ-203. Открыт новый маршрут "Микрорайон Кленковский - Солнечный", который обслуживают три троллейбуса с увеличенным запасом автономного хода. Без присоединения к контактной сети они могут проехать около 15 км.

Важный проект реализуется на Мозырском НПЗ, где завершается строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil). В последующем это позволит выпускать моторное топливо с более низким содержанием серы. Все эти мероприятия, по данным специалистов, вносят свой вклад в улучшение экологической обстановки.

Европейская неделя мобильности стартовала сегодня и завершится 22 сентября Всемирным днем без автомобиля. Ежегодно в этой акции участвуют более 50 стран мира. В 2018 году в общеевропейской кампании приняли участие 66 городов Беларуси, включая 12 городов Гомельской области. Европейская неделя мобильности - хороший повод подключиться к европейским инструментам управления мобильностью и подтвердить ориентацию на достижение Целей устойчивого развития.

Нынешняя акция посвящена безопасным пешим и велосипедным прогулкам с акцентом на активное развитие пешеходного движения в городской среде. Девизом станет призыв "Иди с нами!". Так, гомельчанам предлагают 22 сентября отказаться от использования автомобиля в пользу пешей прогулки или общественного транспорта. Выходной день располагает к этому.-0-