В Гомельской области выросло число аварий с участием автомобилей такси

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году в Гомельской области с участием автомобилей такси зафиксировано 78 ДТП - это на 18 больше, чем в 2020-м. Такую информацию озвучили сегодня на пресс-конференции начальника управления ГАИ УВД облисполкома Андрея Гаркуши, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник УГАИ подчеркнул, что вопрос работы такси актуален и для региона, и для всей страны. Буквально вчера в Гомеле на ул. Барыкина водитель такси сбил насмерть пешехода. А в аварии в Щучинском районе погибли две пассажирки такси - семилетняя девочка и ее бабушка.

Всего в Гомельской области в минувшем году с участием автомобилей службы такси зафиксировано 78 аварий, в которых погибли 2 человека и еще 64 получили травмы различной степени тяжести. Эти цифры выше, чем годом ранее, когда случилось 60 ДТП с одним погибшим и 58 пострадавшими.

"По моему мнению, работа транспорта такси должна быть более организована. Должны быть таксопарки, которые должны отслеживать и водительский состав, и стаж их работы, и то, в каком состоянии водители приходят на работу, в каком состоянии транспорт, где будут проводить предрейсовый контроль. Пока это направление бесконтрольное", - сказал Андрей Гаркуша. По его словам, не редкость, когда инспекторы ДПС выявляют водителей такси в состоянии опьянения. Зачастую пассажиров перевозят таксисты, которые не имеют достаточного опыта вождения.

"Проблема есть, пока она не решена. Внесены определенные предложения, идет проработка", - добавил начальник управления.-0-