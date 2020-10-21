В Гомельской области выросло число вовлеченных в хозоборот неиспользуемых объектов недвижимости

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области все больше неиспользуемых объектов недвижимости стали вовлекать в хозяйственный оборот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Все неиспользуемые объекты недвижимости ежегодно включаются в календарные графики по вовлечению в хозяйственный оборот. Чтобы трудовые и материальные затраты балансодержателей неиспользуемого имущества распределялись равномерно в течение года, по объектам, включенным в эти графики, устанавливаются сроки проведения соответствующих работ.

За девять месяцев 2020 года установленные планы по вовлечению в хозоборот (без учета проданных объектов) и сносу в среднем по Гомельской области выполнены на 85,6%. В рамках календарных графиков вовлечено 69 неиспользуемых объектов коммунальной собственности, из которых 50 продано (34,2% от годового плана), 7 сдано в аренду либо передано в безвозмездное пользование (70%), 12 вовлечены иными способами. Кроме того, снесено 83% (от годового плана) аварийных и непригодных для дальнейшей эксплуатации объектов. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отметили в пресс-службе, по сравнению с прошлым годом уровень вовлечения в хозяйственный оборот и сноса неиспользуемых объектов по Гомельской области увеличился на 12 процентных пунктов.-0-