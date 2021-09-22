В Гомельской области за 2020 год выбросы загрязняющих веществ в воздух от авто составили более 90 тыс. т

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за 2020 год автотранспортом выброшено в атмосферный воздух более 90 тыс. т загрязняющих веществ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды

Экологическая акция "День без автомобиля" проходит сегодня на европейской территории. Специалисты обращают внимание на проблему загрязнения атмосферного воздуха. "В Беларуси более 3 млн личных легковых автомобилей. В среднем на 1 тыс. человек приходится 320 машин. По насыщенности легковыми авто лидируют Гродненская и Минская области - 363 и 342 машины на тысячу жителей соответственно. В Гомельской области на 1 тыс. человек приходится 295 легковых автомобилей. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта по региону за 2020 год составили 90,3 тыс. т. Из них углерод оксида - 56 тыс. т, диоксид азота - 11 тыс. т, углеводороды - 19,8 тыс. т, сажа - 3,5 тыс. т. В среднем на одного жителя области приходится 65 кг загрязняющих веществ, поступивших в атмосферный воздух от автотранспорта", - рассказали в комитете.

Специалисты подчеркивают: планировка улиц и кварталов, особенно в центре города, не рассчитана на тот трафик людей и транспорта, который ежедневно там проходит. "День без автомобиля дает возможность по-другому посмотреть на свой ежедневный распорядок. Автомобиль, незаменимый в дальних поездках, может, не так уж необходим для поездки в магазин или на работу", - сказали в комитете.

Задача по минимизации выбросов от автотранспорта может быть решена различными способами. Определенными шагами к улучшению ситуации становятся совершенствование топливных систем, внедрение транспорта, использующего более экологичное топливо. К примеру, ОАО "Мозырский НПЗ" выпустило новое топливо премиум-класса FLAGMAN на основе высококачественных неэтилированных бензинов АИ-95-К5-Евро. Использование его приводит к снижению содержания вредных выбросов в отработавших газах автомобилей. В составе топлива - вещества, защищающие топливную систему авто от коррозии. Включены и компоненты, снижающие трение в двигателе, благодаря чему удается дополнительно экономить топливо.

В регионе активно развивают инфраструктуру для электромобильного транспорта. Всего на территории области эксплуатируется 25 зарядных станций для электромобилей.

В День без автомобиля граждан призывают задуматься об использовании других видов транспорта, к примеру велосипеда. Среди его преимуществ - возможность сохранить здоровье и заняться спортом. "Лучший способ отметить Всемирный день без автомобиля - просто не пользоваться своим автотранспортом и отдать предпочтение пешей прогулке или велосипеду. Если у вас есть скейтборд или электросамокат, используйте его. Или же просто воспользуйтесь общественным транспортом. Это будет ваш личный вклад в сохранение благоприятной окружающей среды", - призвали экологи.

В прошлом году к Европейской неделе мобильности присоединились 53 страны. Беларусь впервые приняла участие в акции в 2008 году, и уже 84 города нашей страны участвуют в ежегодной инициативе. Тема этого дня - безопасность и здоровье с устойчивой мобильностью.-0-