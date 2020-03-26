В Гомельской области за 4 года на селе открыто 455 торговых объектов

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торговая сеть в сельских населенных пунктах Гомельской области за последние четыре года пополнилась 455 объектами, сообщил сегодня на заседании облисполкома начальник главного управления торговли и услуг Александр Качан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество розничных объектов за этот период увеличилось на 455. Сельская торговля региона - это около 2,5 тыс. объектов, в том числе 1,3 тыс. магазинов торговой площадью 96,5 тыс. кв.м", - констатировал Александр Качан.

По словам начальника главного управления, на селе наблюдается тенденция прироста частных стационарных объектов: "Их удельный вес в сельской сети растет, в то время как потребительской кооперации - основного сетевого ритейлера - сокращается". По данным 2016 года, магазины потребительской кооперации работали в 66% населенных пунктов. Альтернатива им была только в четверти наиболее крупных агрогородков и сел. Сейчас удельный вес сети потребкооперации на селе составляет 47%. За последний год частный бизнес пришел работать в сельскую местность в объекты кооперации на условиях аренды, добавил начальник главного управления.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что меняется формат торгового обслуживания на селе. Все чаще востребованы автомагазины потребительской кооперации и частников. Пользуются сельчане и интернет-доставкой - от продовольствия до сложной бытовой техники и электроники. "Активный рост онлайн-заказов был зафиксирован два года назад. Уже сформировался определенный круг потребителей, ситуация ровная. Все зависит от покупательского спроса, который формирует предложения бизнеса", - добавил Александр Качан.

На заседании председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что спектр услуг в торговле и бытовом обслуживании на селе должен быть максимально приближен к городу. Здесь свою нишу должна занять и потребкооперация.-0-