В Гомельской области за 5 лет освободили от деревьев и кустарников 13 тыс. га сельхозземель

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С 2017 года в Гомельской области освободили от древесно-кустарниковой растительности (ДКР) 13 тыс. га сельскохозяйственных земель, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник главного управления землеустройства Александр Матарас, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 2017 года в регионе зафиксировали более 20 тыс. га сельхозземель, заросших ДКР. Всего с 2017 года удалено кустарников и деревьев на площади 13 тыс. га. Остается на контроле более 7 тыс. га", - озвучил цифры Александр Матарас.

По его словам, активно ведется работа по выявлению проблемных земель в Гомельском, Добрушском, Жлобинском, Ельском, Брагинском, Речицком, Рогачевском районах.

"В среднем ежемесячно в каждом районе необходимо освобождать от кустов порядка 11 га. В этом году уже произвели раскорчевку более чем на 1,7 тыс. га. Это 76% от задания", - уточнил начальник главного управления. Он обратил внимание, что выполняют намеченный объем 6 районов - Ельский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский, Октябрьский, Петриковский. Близки к выполнению Брагинский, Ветковский, Жлобинский.

"Конечным результатом работы по раскорчевке является запашка освободившихся земель. В целом по области распахано после удаления ДКР 68%", - сказал Александр Матарас.

Он обратил внимание: без надлежащей обработки освобожденные земли со временем обретут прежнее состояние. "Принципиальная задача - распахать земли после удаления кустарника, иначе смысла в этой работе нет", - подчеркнул начальник главного управления. По его мнению, решение задач возможно только при хозяйском, заинтересованном отношении к земле со стороны землепользователей.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей отметил, что нужно по каждому участку ставить конкретные задачи. При низком балле пашни следует отдавать земли, например, под лесопосадку.-0-