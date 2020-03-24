В Гомельской области за "Неделю леса" высадят молодняк на 3 тыс. га

24 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за время акции "Неделя леса - 2020" планируют создать около 3 тыс. га молодых лесов, сообщил на брифинге главный лесничий - первый заместитель генерального директора Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Тарасов, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году традиционное мероприятие посвящено 75-летию Великой Победы. Оно стартует сегодня и продлится по 4 апреля. Во всех лесхозах области определен фронт работ - посадка леса, наведение порядка.

Работники областного ГПЛХО приглашают всех желающих присоединиться к акции. "Для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Специалисты определят место и вид работы, обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом", - рассказал Сергей Тарасов.

Предпочтение отдается традиционным породам - сосне, березе. "Более 99% лесов, которые мы создаем, - смешанные. Также на участках, которые подходят по условиям, высаживаем твердолиственные породы, в основном дубы", - уточнили в ГПЛХО.

По словам Сергея Тарасова, леса Гомельской области наиболее пострадали от короедного усыхания. "Приятно отметить, что за последний год площади вырубок сократились более чем в два раза. Активно идут работы по лесовосстановлению", - подчеркнул главный лесничий.

Акция, инициатором которой традиционно выступает Министерство лесного хозяйства, состоится уже в 13-й раз. Ее главная цель - привлечение широкого внимания общественности к проблемам лесного фонда, популяризация бережного отношения к этому природному ресурсу страны.

Как рассказал Сергей Тарасов, с каждым годом к мероприятию присоединяется все больше неравнодушных белорусов. В прошлом году к акции приобщились более 10,5 тыс. жителей региона.-0-