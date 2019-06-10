В Гомельской области за неделю произошло 20 пожаров в экосистемах

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За минувшую неделю в Гомельской области произошло 20 пожаров в природных экосистемах, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский, передает корреспондент БЕЛТА.

Из общего количества 10 торфяных пожаров - в Лоевском, Ветковском, Калинковичском, Жлобинском районах. Зафиксировано 9 лесных пожаров на общей площади 2,5 га в Калинковичском, Лельчицком, Наровлянском, Буда-Кошелевском, Гомельском, Брагинском районах. В Наровлянском районе был пожар травы и кустарника на 3,5 га.

Сергей Дичковский напомнил, что в семи районах Гомельской области в связи с пожароопасной обстановкой сохраняется запрет на посещение лесов: Кормянском, Чечерском, Добрушском, Ветковском, Гомельском, Лоевском и Брагинском. Введение запрета исключает посещение лесов, в том числе прогулки, походы, пикники, въезд транспорта. За нарушение этого требования предусмотрен штраф до 25 БВ (в настоящее время базовая величина составляет Br25,5).-0-