В Гомельской области за полгода привлекли к ответственности почти 3 тыс. семейных скандалистов

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за шесть месяцев 2021 года привлекли к ответственности почти 3 тыс. семейных скандалистов, сообщил сегодня на заседании облисполкома начальник УВД Александр Шастайло, передает корреспондент БЕЛТА.В первом полугодии 2021 года в регионе наблюдается снижение числа погибших от преступных посягательств - с 35 человек в январе - июне 2020-го до 34 в первом полугодии 2021 года, отметил Александр Шастайло."В то же время вызывает озабоченность гибель граждан и преступления в сфере семейно-бытовых отношений, а также совершенные людьми в состоянии алкогольного опьянения", - сказал начальник УВД."По результатам реагирования на более чем 5 тыс. сообщений о конфликтах в семьях почти 3 тыс. скандалистов привлечены к административной ответственности", - уточнил он. Активнее в отношении семейных скандалистов выносятся защитные предписания, в том числе с требованием покинуть жилище. Более часто стали использоваться и кризисные комнаты для временного размещения пострадавших от насилия в семье. Свыше 1,5 тыс. пострадавших в конфликтах в быту подписали информированное согласие об оказании им помощи. Кроме того, объявлено официальное предупреждение 1801 правонарушителю, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения.В числе основных факторов, влияющих на состояние преступности и общественной безопасности, начальник УВД назвал проблему пьянства. "Почти три четверти убийств и тяжких телесных повреждений с летальным исходом и треть всех преступлений в общественных местах в области совершены людьми в состоянии алкогольного опьянения. Органы внутренних дел изъяли из нелегального оборота фактически 6 тыс. л алкогольной продукции. К административной ответственности привлекли почти 250 нарушителей антиалкогольного законодательства", - рассказал он.По мнению Александра Шастайло, в определенной мере подобная ситуация складывается из-за низкой культуры потребления алкогольной продукции. Сочетание с ее доступностью, прежде всего ночью (речь о 59 объектах в области, где идет круглосуточная торговля спиртным), приводит к тому, что более 70% преступлений против жизни и здоровья людей фиксируются именно в вечернее и ночное время.Еще один фактор, влияющий на состояние преступности в общественных местах, - отсутствие на улицах и во дворах освещения, видеонаблюдения, а также незапертые технические помещения, подвалы в многоквартирных домах.Начальник УВД убежден: только совместные усилия всех заинтересованных позволят минимизировать гибель и травмирование людей от внешних причин и обеспечить общественную безопасность в регионе.-0-