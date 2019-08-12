12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области заготовили более 1,5 тыс. т льнотресты, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Руслан Глушко, передает корреспондент БЕЛТА.

Льнозаводы продолжают заготовку льнотресты. Лен-долгунец вытереблен почти на 90% площадей. "Производится оборачивание, вспушивание культуры, очесываются семенные участки. Также идет прессование и свозка льнотресты на льнозаводы. Заготовлено свыше 1,5 тыс.т льнотресты", - сказал председатель комитета.

Что касается уборки зерновых культур, уже обмолочено более 250 тыс. га, или почти 80% площадей. Урожайность зерновых составляет 22,4 ц/га. В некоторых районах - Речицком, Житковичском, Мозырском - достигает 30 ц/га.

Также аграрии региона освобождают поля от соломы. Идут вспашка и предпосевная подготовка для посева крестоцветных культур, которые в этом году планируют разместить на 73,6 тыс. га. Приступили сельхозорганизации области и к севу озимого рапса и сурепицы.-0-