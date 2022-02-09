В Гомельской области замедлился рост заболеваемости COVID-19 среди взрослых

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рост заболеваемости инфекцией COVID-19 среди взрослого населения Гомельской области замедлился. Об этом сообщил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко во время общения с коллективом СП ОАО "Спартак", передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор ориентировал коллектив на доверительный разговор с неограниченным кругом вопросов. Так, одной из первых прозвучала тема распространения коронавирусной инфекции в регионе. "Рост заболеваемости инфекцией COVID-19 среди взрослого населения Гомельской области замедлился, среди детей - с середины прошлой недели стабилизировался и по многим территориям снижается", - рассказал он.

Иван Крупко заверил, что в системе здравоохранения приняты все меры для минимизации заболеваемости и риска осложнений коронавирусной инфекции. С начала года в области открыли два кабинета КТ, еще ожидается установка четырех таких аппаратов. "Создан 2,5-месячный запас медикаментов и средств защиты. С технической и финансовой стороны все обеспечено на 100%", - подчеркнул председатель облисполкома.

Вместе с тем губернатор напомнил, что эпидемиологическая ситуация во многом зависит и от участия каждого жителя региона. Основным профилактическим мероприятием по-прежнему остается вакцинация. По последним данным, первым компонентом вакцины привиты более 61% жителей региона, двумя компонентами - почти 52%. Около 6% населения уже ревакцинировались. "Не стоит забывать о продолжении вакцинации и ревакцинации, соблюдения социального дистанцирования, профилактических мероприятий", - резюмировал Иван Крупко.

Также на встрече были подняты темы оплаты услуг ЖКХ, строительства арендного жилья и др.

СП ОАО "Спартак" - один из крупнейших производителей кондитерских изделий и полуфабрикатов собственного производства в Республике Беларусь, выпускающий около 350 наименований кондитерских изделий, включая изделия лечебно-профилактического действия. В настоящее время фабрика специализируется на производстве как сахарных кондитерских изделий (карамель, шоколад и шоколадные изделия, мягкие конфеты, сладкие плитки), так и мучных кондитерских изделий (печенье, вафли, торты и мюсли). Имеется первичная переработка какао-бобов.-0-