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22 апреля 2020, 18:30

В Гомельской области засеяно более трети площадей овощных культур

Посев лука. Фото из архива
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22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Гомельской области наращивают темпы сева овощей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

Овощи посеяны на 719 га из запланированных 2 тыс. га (36%). "Одна из основных культур - лук. В этом году лукосеющим предприятиям была оказана бюджетная поддержка на закупку семян. На Br0,9 млн приобретены семена импортной селекции. Предпочтение отдано сортам, обладающим наилучшими характеристиками по лежкости, хранению и устойчивости к заболеваниям. В настоящее время практически все районы завершили сев лука, за исключением Гомельского, где под эту культуру отведены самые большие площади", - рассказала Елена Филипович.

Хозяйства юго-восточного региона приступили к севу моркови (засеяно 27% запланированных площадей) и овощного гороха (33%). План по посадке картофеля выполнен на 20%. В этом году под него отведено 4,1 тыс. га. В отдельных районах начали высаживать раннюю капусту, на очереди - свекла.

Во всех районах активными темпами идет подготовка почвы под кукурузу. Царица полей посеяна на 64,8 тыс. га, или 19% от плана, в том числе 21,6 тыс. га - на зерно и 43,2 тыс. га - на силос. Именно с этой культурой связаны небольшие корректировки в структуре посевных площадей. "В последние годы регистрируются повышенные температуры и недостаток почвенной влаги в течение всего вегетационного периода. Поэтому предпочтение отдано засухоусточивой культуре - кукурузе на силос, для обеспечения кормами поголовья скота", - уточнили в комитете.

По данным на 22 апреля, многолетними травами засеяно 27,8 тыс. га, или 62% от запланированных на этот год объемов. Параллельно аграрии проводят вторую подкормку озимых зерновых и озимого рапса, выполнено 44% и 32% соответственно. Продолжаются подкормка лугопастбищных угодий, многолетних трав, вывоз и внесение органических удобрений, известкование кислых почв.

На начало апреля хозяйства Гомельской области завершили сев ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 120,7 тыс. га. Все агропредприятия региона выполнили поставленную задачу в среднем на 6-8 дней раньше, чем в 2019 году. Этому содействовали установившаяся в регионе теплая погода, а также необходимый уровень готовности техники. В комплексе это позволило приступить к работам раньше и завершить их в сжатые сроки.-0-

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АПК Гомельская область посевная сельское хозяйство
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