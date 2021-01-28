28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области завершают первый этап вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил журналистам главный государственный санитарный врач Гомельской области Сергей Белый, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Белого, на прошлой неделе в регион поступила партия вакцины "Спутник V" - 4365 доз.

Прививки сделаны наиболее подверженным риску инфицирования группам - медицинским работникам. Вакцинация распределена по пяти районам области: Гомель, Мозырский, Калинковичский, Ветковский и Чечерский районы. Сегодня завершат первый этап прививочной кампании в Гомеле и Мозырском районе, в остальных - до конца текущей недели.

"Использована практически вся вакцина, которая поступила на прошлой неделе. В первую очередь привиты те, кто работает в красных зонах, а также другие медработники в поликлиниках и больницах по показаниям. Информация об осложнениях после вакцинации нам не поступала. Также мы вели контроль по соблюдению холодовой цепи в хранении вакцины. Нарушений в этом плане не было. Схема успешно отработана", - рассказал главный санитарный врач региона.

Сегодня помощник врача Гомельской центральной городской поликлиники Артем Шупило сделал прививку от короновирусной инфекции, завершив на данном этапе вакцинацию в коллективе учреждения. После инъекции чувствовал себя нормально и отправился на рабочее место.

"В областном центре привито уже более 2 тыс. медиков - работников поликлиник, больниц, станций скорой помощи. Вакцинация в нашем учреждении и Гомеле проходила спокойно, без каких-либо побочных эффектов", - отметил заместитель главного врача Гомельской центральной городской поликлиники Сергей Аксенов.

В течение 2-3 недель ожидается поступление в юго-восточный регион более 170 тыс. доз вакцины. Она будет распределена по всем районам области. В фокусе будут также другие соцгруппы - работники социальных учреждений для взрослых и детей, педагоги. Для граждан вакцинация будет доступна с апреля.

Сергей Белый напомнил, что вакцина состоит из двух компонентов. Сейчас завершается ввод первого, через 21 день всем привитым сделают инъекцию со вторым. По такому же алгоритму прививочная кампания продолжится и в дальнейшем.-0-