В Гомельском госцирке планируют сформировать собственную труппу артистов

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Собственную труппу артистов планируют сформировать в Гомельском государственном цирке. Такую задачу министр культуры Юрий Бондарь обозначил на перспективу коллективу во главе с новым руководителем, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Бондарь представил сегодня коллективу учреждения нового руководителя - Анастасию Сарасеко. "Коллектив цирка обладает необыкновенными знаниями, профессиональными компетенциями. И в этом главная ценность любого учреждения. Важно определить новые цели", - сказал он. Среди поставленных им задач - развитие цирковой культуры в юго-восточном регионе в целом, создание собственной труппы артистов разных жанров.

Гомельский государственный цирк был открыт в декабре 1972 года. Футуристический силуэт здания - один из узнаваемых символов областного центра. Горожане любя называют его "летающей тарелкой". В 2006 году у здания цирка появились новые достопримечательности - фонтан с динамической подсветкой и памятник знаменитому советскому клоуну Карандашу. Зрительный зал рассчитан на 1504 места. Каждый сезон, который длится с сентября по июнь, в цирке сменяются шесть-семь программ, которые формируются в основном из выступлений приглашенных артистов и коллективов. Для гастролирующих артистов и гостей города цирк располагает собственной гостиницей.

С момента открытия цирк посетили около 15 млн зрителей, за прошлый год - 156 тыс. ценителей циркового искусства. Здесь выступали артисты из разных уголков мира. При этом своей труппы не было. В настоящее время на арене идет программа Московского цирка Никулина на Цветном бульваре "Ура-Ура! Я в цирк иду!".

Анастасия Сарасеко убеждена, что необходимо воспитывать белорусских цирковых артистов. "Важно обратить внимание на развитие любительского циркового искусства в республике. Мы также откроем для детей, любителей цирковых искусств двери большого профессионального цирка. Это цели и задачи, которые нам диктует время", - сказала руководитель.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что арена цирка может также презентовать потенциал талантливых артистов коллективов области.

Еще одна ближайшая задача для коллектива цирка - организация традиционных новогодних праздников для детей региона. Они пройдут с соблюдением необходимых мер безопасности для юных посетителей с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. В цирке готовы радовать детей праздничными представлениями.

Как подчеркнул Юрий Бондарь, пандемия короновируса внесла определенные коррективы в деятельность учреждений культуры. "Отрасль очень пострадала. Надеемся, что с окончанием всех перипетий сфера культуры получит новый импульс, начнет полноценную работу и порадует своего зрителя. У нас есть необходимый для этого потенциал и ресурсы, мы с оптимизмом смотрим в будущее", - заключил он.-0-