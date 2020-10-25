В гомельском медвузе создана рабочая группа для мониторинга ситуации с COVID-19 в области

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа мониторинга и организационно-методической помощи в условиях распространения COVID-19 создана в Гомельском государственном медицинском университете. Такая информация размещена на сайте вуза, сообщает БЕЛТА.

В состав группы вошли сотрудники клинических кафедр университета, инфекционисты, пульмонологи, реаниматологи. В конце прошлой недели совместно со специалистами главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома они побывали в нескольких районах области, в том числе посетили Светлогорск, Добруш и Рогачев.

Проводился мониторинг районных медучреждений, перепрофилированных на прием пациентов с COVID-19.-0-