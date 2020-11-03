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03 ноября 2020, 19:10

В гомельском медвузе студентов обучают работе с коронавирусными пациентами

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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В симуляционном центре Гомельского государственного медицинского университета студентов-волонтеров обучают работе с пациентами с CОVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

На следующей неделе 11 студентов добровольно будут помогать в отделениях, перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом. Для волонтеров нашли свою нишу - реабилитация больных. Студенты старших курсов будут учить переболевших заново дышать, чтобы быстрее восстанавливались легкие.

Студентов обучают основам безопасности при работе в грязной зоне. Особое внимание уделяется использованию средств индивидуальной защиты. В ходе симуляционных тренингов студенты учатся одевать и снимать комбинезоны в различных комплектациях, применяемых при CОVID-19, правилам инфекционного контроля в буферной и красной зонах. Смоделированы ситуации, в которых может оказаться медицинский персонал при работе с инфекционными пациентами.

Курирует группу студентов-волонтеров проректор по лечебной работе Дмитрий Рузанов.-0-

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