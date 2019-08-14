В Гомельском районе перезахоронят останки девяти красноармейцев

14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торжественное перезахоронение останков девяти военнослужащих Красной армии, погибших в 1943 году, пройдет 16 августа в деревне Старые Дятловичи Гомельского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Во время поисковых работ на территории Бобовичского сельсовета в июне текущего года были подняты костные останки солдат. Неподалеку от поселка Чкалово, где шли ожесточенные бои в 1940-х годах, военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона обнаружили сохранившиеся в земле за десятилетия останки бойцов.

Как пояснили в райисполкоме, личных вещей солдат не найдено, поэтому установить личности погибших не было возможности.

Вечный покой обретут военнослужащие в воинском захоронении деревни Старые Дятловичи. Начало церемонии запланировано на 11.00. Память погибших освободителей здесь чтут всегда. Традиционно в дни государственных праздников у мемориала проходят митинги, торжественные собрания и другие мероприятия.

Также во время раскопок обнаружены взрывоопасные предметы, которые передали саперно-пиротехнической группе войсковой части 5525 для ликвидации.

Ежегодно благодаря поисковым работам специалистов и волонтеров в республике восстанавливают сотни имен погибших воинов и неизвестные места захоронений жертв и бойцов Великой Отечественной войны, найденные останки предают земле по всем правилам.-0-