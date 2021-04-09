В Гомельском районе профсоюзный актив области высадил около 20 тыс. саженцев сосны

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 20 тыс. саженцев сосны посадил профсоюзный актив области в Гомельском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном объединении профсоюзов.

Профсоюзы юго-восточного региона страны поддержали республиканскую акцию "Неделя леса - 2021". Трудовой десант сегодня работал в Долголесском лесничестве Гомельского опытного лесхоза. Высажено около 20 тыс. саженцев сосны на свыше 7 га лесного массива.

Присоединился к акции и член Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов. "Профсоюзы поддерживают акцию на протяжении 4 лет. Мы с удовольствием высаживаем молодые деревья в лесничествах региона. Важно к этому благому делу привлекать как можно больше людей. Тем более что каждый желающий может с легкостью присоединиться и внести свой вклад в восстановление вырубленных лесных массивов. Очень приятно осознавать, что своим трудом ты вносишь огромный вклад в наследие своей страны, а также для жизни будущих поколений", - отметил он.

Фото Гомельского областного объединения профсоюзов

Как подчеркнул председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Александр Василенко, посадка молодого леса - хорошее и значимое дело. "Оно позволяет совместным трудом объединить людей, а также озеленить наш регион. Те леса, которые мы высадим, будут расти как минимум 80 лет и напоминать нам о вкладе в экологическую составляющую региона" - сказал он.

В Долголесском лесничестве планируют высадить саженцы на 100,1 га.

"Неделя леса - 2021" проходит в Беларуси по 10 апреля. Главная ее цель - привлечь внимание к необходимости бережного отношения к лесному фонду. В этом году акция приурочена к Году народного единства.-0-