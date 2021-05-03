В Гомельском районе пройдет акция "Памяти подвига будем верны"

3 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акция "Памяти подвига будем верны" пройдет в Гомельском районе 4 мая, сообщили БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

В полдень на открытой выставочной площадке Гомельского историко-краеведческого музея соберутся военнослужащие запаса советского периода, ветераны войны и учащиеся школ Гомельского района. Сборная поколений приступит к покраске военной техники.

Площадка с военной и сельскохозяйственной техникой прошлых лет открыта в музее в 2017 году. Посетители могут увидеть здесь танк Т-80 и противотанковую пушку, а также подвижный пункт управления подразделений ПВО ПУ-12 и боевую машину десантную, санитарный фургон (похожий был задействован на съемках "Кавказской пленницы") и автомобиль ГАЗ-51А.

Организаторы мероприятия - отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского райисполкома, государственное учреждение Гомельский историко-краеведческий музей.-0-