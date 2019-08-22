22 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе устраняют последствия разгула стихии на 200 га лесных массивов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном государственном производственном лесохозяйственном объединении.

В результате грозового фронта, сопровождавшегося сильными дождями и порывами ветра, 13 августа были повреждены значительные территории Грабовского, Шарпиловского, Терюхского лесничеств Гомельского опытного лесхоза. "При первоначальном обследовании было установлено, что повреждено 90 га лесов. Однако при более детальном обследовании лесного фонда и инструментальной съемке лесосек выявлены более значительные площади буреломов. В настоящее время речь идет о 200 га", - рассказали в ГПЛХО.

В кратчайшие сроки лесхоз организовал работы по ликвидации бурелома. От завалов расчищено более 12 км дорог, подъездов к населенным пунктам и дачным кооперативам. Совместно с РУП "Гомельэнерго" убраны поваленные деревья с линий электропередачи, а также ветровалы в лесном массиве, прилегающем к автодорожному пункту пограничного пропуска "Новая Гута".

"В настоящее время лесхозом производятся отграничение лесных участков, поврежденных бурей, а также санитарно-оздоровительные мероприятия: уборка захламленности, выборочные санитарные рубки. В зависимости от степени повреждения насаждений на отдельных участках проводятся и сплошные санитарные рубки", - уточнили в объединении. Одновременно заготавливают и вывозят поврежденную шквалистыми ветрами древесину с последующей очисткой лесосек от порубочных остатков.

Учитывая значительные площади ветровалов, на их ликвидацию привлечены более 70 сотрудников Гомельского опытного лесхоза, 25 бензопил, харвестеры, форвардер, трелевочные тракторы и т.д., а также силы соседних лесхозов, люди и техника пяти сторонних организаций.

Как сообщалось, 13 августа из-за непогоды в Гомельском районе обесточенными оказались 39 населенных пунктов - преимущественно в Терюхском, Марковичском, Черетянском сельсоветах, а также 17 молочно-товарных ферм, 10 канализационно-насосных станций, 269 трансформаторных подстанций и другие объекты. Над восстановлением электроснабжения населенных пунктов Гомельского района в круглосуточном режиме работали аварийные бригады. Функционирование молочно-товарных ферм обеспечивали генераторы подразделений МЧС, ЖКХ, РЭС. 14 августа электроснабжение потребителей было восстановлено.-0-