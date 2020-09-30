В Гомельском районе взорвут конструкции аварийного моста

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе сегодня взорвут конструкции старого аварийного моста через реку Сож, сообщил корреспонденту генеральный директор РУП "Гомельавтодор" Сергей Лазбекин.

Отслуживший свой срок, автомобильный мост через реку Сож ликвидируют методом взрыва. Работы будет выполнять подразделение МЧС с учетом всех требований безопасности. Рядом, буквально в 10 м, возведен новый действующий мост, который открыт осенью 2019 года. Одно из основных условий - не повредить его конструкции.

"Мост разъединен на две части, руслового пролета нет. Необходимо убрать опоры. Для этого будет организован направленный взрыв, после которого конструкции должны упасть вниз", - рассказали в "Гомельавтодоре". Взрыв будет проходить в два этапа: первый - с левого берега, вторым заходом уберут опоры с правого.

Как уточнил Сергей Лазбекин, такие работы на мостах ранее не выполняли ни в одном регионе страны. В Гомельском районе они будут проведены впервые в истории мостостроения в республике.

Как сообщалось ранее, автомобильный мост через Сож возле агрогородка Бобовичи был построен в советское время и отслужил более 30 лет. За время эксплуатации его конструкции подверглись коррозии, из-за чего мост признали аварийным и закрыли движение. Рядом был построен новый 540-метровый мост буквально за год. Работы велись в круглосуточном режиме в течение всех сезонов. При его возведении мостостроители отказались от типовой конструкции с железобетонными элементами, характерной для 1980-х годов. Мост собран из металлоконструкций, которые в девять этапов надвигали с опоры на опору, связывая берега Сожа. С его вводом было восстановлено сообщение по части автомагистрали М8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута).

В продолжение темы гендиректор "Гомельавтодора" отметил, что в настоящее время мостостроение в Беларуси поднялось на другой уровень развития, применяются новые методы, технологии и материалы. Так, ранее немало ноу-хау было применено при реконструкции моста через Припять в Житковичском районе, в том числе по удалению взрывом поврежденной части объекта. К такому методу также прибегли впервые. Сейчас под Рогачевом возводится новый мост, аналогов которому в Беларуси нет.-0-