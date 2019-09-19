В Гомельском регионе порталом "115.бел" активнее всего пользуются жители областного центра

19 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала 2019 года от жителей Гомельской области на портал "Мой горад" 115.бел поступило более 7,6 тыс. запросов, при этом от проживающих в областном центре - более 6,9 тыс., сообщил сегодня журналистам гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский, передает корреспондент БЕЛТА.

Также через портал направлено 285 запросов из Жлобина, 119 - из Мозыря, 85 - из Речицы, 54 - из Рогачева, около полусотни - от жителей Светлогорска. Из всех поступивших запросов уже решено 74%.

Что касается областного центра, то, по информации начальника оперативно-диспетчерской службы КПУП "Гомельское городское ЖКХ" Андрея Маркевича, всего на портале зарегистрировано 1,5 тыс. гомельчан. При этом на счету одного из пользователей - свыше 1,2 тыс. обращений, еще шесть горожан отправили более чем по 200 обращений, трое - по 150.

Чаще всего горожане поднимают темы, касающиеся дорожно-мостового хозяйства (более 1,2 тыс. запросов), уличного освещения (605), озеленения (364), санитарного содержания города (257), водоснабжения (131).

Также Андрей Маркевич отметил, что в стране завершается модернизация портала "Мой горад" 115.бел с переходом на платформу "Мая рэспублiка". "Новый сервис предложит расширенный функционал. Например, помимо существующих сейчас возможностей пользователи смогут узнавать в режиме онлайн графики отключения водоснабжения, электричества, знакомиться с ходом выполнения заявки, в том числе отправленной через единую диспетчерскую службу ЖКХ по короткому номеру 115", - пояснил он.

По словам Дмитрия Згурского, портал и диспетчерская служба помогают ЖКХ ориентироваться, какие вопросы волнуют граждан. "Направляющие запросы люди - это, по сути, наши помощники, которые отслеживают ситуацию на той или иной территории", - считает он.-0-