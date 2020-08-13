В "Гомельтранснефть Дружба" прошли учения по ликвидации разлива нефти

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гомельтранснефть Дружба" прошли учения по ликвидации разлива нефти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

Во время учений отрабатывалась ликвидация условной аварийной ситуации на подводном переходе магистрального нефтепровода Унеча - Полоцк. По легенде учений, от местного населения поступила информация, что на реке Проне в Дрибинском районе Могилевской области в месте подводного перехода нефтепровода Унеча - Полоцк были обнаружены пятна нефти.

В ликвидации условного разлива нефти на водную поверхность участвовал персонал аварийно-восстановительного пункта линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Горки". В учебно-тренировочном занятии были задействованы 17 человек и 10 единиц специальной техники.

Во время учений отрабатывались навыки работников по ликвидации аварийных разливов нефти на водную поверхность, порядок передачи информации при чрезвычайных ситуациях и взаимодействие с опорным аварийно-восстановительным пунктом ЛПДС "Полоцк", другими органами управления и организациями.-0-