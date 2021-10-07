В "Гомельтранснефть Дружба" провели учения по отработке действий при ЧС

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на территории нефтеперекачивающей станции "Кобрин" прошли учения по отработке действий в случае чрезвычайной ситуации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.
Отработаны следующие действия: оповещение персонала объекта и соответствующих служб о чрезвычайной ситуации, проведение эвакуации из зоны возможного поражения, взаимодействие работников филиала и подразделений по ЧС при тушении пожара, оказание первой медицинской помощи пострадавшим во время происшествия.
По итогам тактико-специальных учений действия подразделений НПС "Кобрин" получили положительную оценку. С поставленными задачами персонал филиала справился полностью.
В учениях были задействованы службы филиала, подразделения Кобринского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.-0-