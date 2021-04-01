В ГомГМУ наберут первых 50 студентов на "медико-профилактическое дело"

1 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском государственном медицинском университете наберут первых 50 студентов на новую специальность "медико-профилактическое дело" в 2021/22 учебном году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В новом учебном году в Гомельском государственном медицинском университете пройдет набор студентов на специальность "медико-профилактическое дело". Как рассказал ректор университета Игорь Стома, уже утверждены контрольные цифры приема - первыми студентами по этой специальности станут 50 человек.

Также ректор рассказал, что в университете открыта кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии. "С учетом открытия подготовки в резидентуре на эту кафедру возлагаются особые ожидания", - подчеркнул Игорь Стома.-0-