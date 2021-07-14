В Горецком районе стартует уборочная кампания

14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Горецкого района 14 июля дают старт уборочной кампании. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Горецкого райисполкома Лариса Кривицкая.

"В этот день на поле ОАО "Горецкого райагропромтехника" возле деревни Панкратовка состоится традиционный народный обряд "Зажинки", который символично даст старт уборочной кампании в нашем районе, - отметила Лариса Кривицкая. - В мероприятии примут участие руководство райисполкома, а также представители всех хозяйств. Во время проведения обряда местные жительницы срежут серпами первые колосья, соберут их в снопы и вручат руководителям хозяйств, чтобы жатва прошла благополучно и без потерь".

Представители православной церкви освятят поле и комбайны, после чего техника отправится на уборку озимого ячменя. К слову, в этот сезон в районе предстоит убрать почти 28 тыс. га зерновых.-0-