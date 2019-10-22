22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городах-спутниках Минска сделают акцент на застройке пониженной этажности. Такие подходы планируется заложить в обновленные генеральные планы населенных пунктов, сообщил журналистам заместитель председателя комитета архитектуры и строительства Миноблисполкома, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Также предлагается наряду со строительством жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий минчан формировать участки для выставления на аукцион. "Такие задачи поставлены перед разработчиками документации", - отметил Вадим Николаенко.
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