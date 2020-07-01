В городе-спутнике Смолевичи строят 13 домов

1 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. 13 домов строят в настоящее время в городе-спутнике Смолевичи. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом ОАО "Автосила", передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом того, что в Минске не хватает возможностей строить жилье, было принято решение о создании комфортных условий для проживания в городах-спутниках белорусской столицы. Сейчас реализуется проект по застройке Смолевичей, там в настоящее время ведется строительство порядка 13 домов, возводятся школы, детские сады и больницы. Один дом мы планируем сдать 20 июля, 200 семей из Минска, в том числе и многодетные, изъявили желание построить там жилье", - отметил вице-премьер. Также Владимир Кухарев напомнил, что для желающих построить жилье в городе-спутнике не соблюдается очередность, то есть любой минчанин вне зависимости от того, когда он стал на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, может подавать документы и начинать там строительство жилья.

Также заместитель премьер-министра сообщил, что сейчас осуществляется реконструкция дороги Р53 до Смолевичей. "В начале следующего года мы завершим эти работы и продолжим реконструкцию дороги до Борисова", - добавил он.-0-