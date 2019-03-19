В Городищенском доме-интернате возводят здание для самостоятельного проживания молодых инвалидов

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Городищенском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития возводится дом для воспитанников отделения сопровождаемого проживания, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Василий Соловчук.

Строительство было начато летом 2018 года и ведется за счет спонсорских средств. Стоимость объекта оценивается в Br310 тыс. Пожертвования вносят как юридические, так и физические лица. Значительную помощь в возведении оказывают волонтеры ирландской благотворительной общественной организации "Баренский чернобыльский проект", дружеские отношения с которой Городищенский дом-интернат поддерживает более двух десятков лет. На объекте уже выполнены работы на Br150 тыс. Возведена коробка здания, подведены инженерные сети.

Двухэтажный дом будет размещен на территории социального учреждения, он рассчитан на 10-12 человек. Предполагается, что здесь будут жить воспитанники отделения сопровождаемого проживания. "В этом отделении мы готовим молодых инвалидов к самостоятельной жизни. Ребята обучаются социально-бытовым и трудовым навыкам, самообслуживанию. Сейчас они живут на всем готовом: в столовой для них варят еду, санитарки убирают помещения. Мы решили построить отдельный дом, где они будут полностью самостоятельны, будут учиться вести домашнее хозяйство без посторонней помощи", - отметила директор дома-интерната Елена Свистун.

В учреждении надеются завершить строительство в текущем году, однако подчеркивают, что все будет зависеть от поступления средств.

Отделение сопровождаемого проживания для молодых инвалидов было создано в 2014 году. Сейчас в нем находится 10 воспитанников в возрасте от 17 лет и старше. Пять выпускников отделения уже адаптировались к самостоятельной жизни. Двое из них получили профессию в лицее строителей, трудоустроились, обеспечены жильем. Двое других после восстановления дееспособности приняты на работу в сам дом-интернат - кухонным рабочим и сторожем.

Всего в Городищенском доме-интернате проживают 205 воспитанников с особенностями психофизического развития, в том числе 60 - в возрасте до 18 лет. На данный момент в учреждении насчитывается 7 групп и отделение сопровождаемого проживания, куда определяют наиболее перспективных воспитанников.-0-