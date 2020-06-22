В Городке захоронят останки убитых в годы войны мирных жителей

22 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В урочище Воробьевы горы в Городке сегодня пройдет митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Состоится торжественная церемония захоронения останков мирных жителей, которых убили в годы войны. Человеческие кости нашли при ремонтных работах в лесном ручье в урочище. В церемонии примут участие представители власти, общественных организаций и банка, сообщили БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Городокского райисполкома.

В Городокском районе с марта реализуется проект "Пантеон памяти". Он призван рассказать о военных преступлениях и подвиге гражданского населения, увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны. Одним из центральных мероприятий проекта стало обновление мемориала на месте массового уничтожения в Воробьевых горах, где захоронены около 2 тыс. мирных жителей. За счет средств районного бюджета провели косметический ремонт памятника, благоустроили прилегающую территорию. Один из банков финансово помог в установке мемориальных плит с 221 фамилией погибших. Имена были найдены в архивах.

"На месте массовых расстрелов установлено шесть информационных стендов, рассказывающих об оккупационном режиме, городокском гетто и лагере военнопленных. Здесь можно также узнать об уничтожении населения и деревень, есть карта сожженных сел Городокского района", - отметили в райисполкоме.

Воробьевы горы в годы войны стали местом человеческой боли и тяжелых мучений. На протяжении оккупации здесь расстреливали патриотов, партизанские семьи, евреев. Всего за время Великой Отечественной войны в Городокском районе было уничтожено более 8 тыс. мирных жителей.-0-