В Городокском районе газифицированы н.п.Прудники и турбаза "Лосвидо"

19 ноября, Городокский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Городокском районе газифицированы населенный пункт Прудники и расположенный рядом туристический комплекс "Лосвидо", передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии зажжения символического факела, состоявшейся в туристическом комплексе, приняли участие председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, генеральный директор УП "Витебскоблгаз" Петр Шершень, председатель Витебского областного объединения профсоюзов Иван Возмитель.

Общая протяженность газопровода составила 4,1 км. Стоимость проектирования и строительства - Br475 тыс. При проведении работ в Прудниках переведено со сжиженного на природный газ 12 квартир в многоквартирном доме. Создан кооператив по газификации, состоящий из четырех домов.

"Строительство велось ускоренным методом. Подача природного газа обеспечит развитие всей социальной инфраструктуры, даст толчок развитию туркомплекса и населенного пункта", - отметил Петр Шершень.

С пуском природного газа всех присутствующих поздравил Михаил Орда. По его словам, в ведении ФПБ находится 13 санаториев, 8 гостиниц и столько же туристических комплексов, в том числе турбаза "Лосвидо". "Это уже все немолодые объекты, им более 50 лет. Мы ими сегодня занимаемся, чтобы привести в соответствие с современными требованиями", - подчеркнул председатель ФПБ, приведя в пример турбазу "Лосвидо". За последние почти два года, благодаря совместным усилиям ФПБ и Витебского облисполкома, этот объект существенно изменился. Приведен в порядок номерной фонд, сделана глубокая модернизация инженерных коммуникаций, зала для питания, конференц-зала. В 2019 году его инфраструктуру планируется дополнить спа-зоной, комплексом по оказанию востребованных медицинских услуг. "Таким же образом планируется развивать все наши оздоровительно-туристические комплексы. Это вклад Федерации профсоюзов не только в улучшение качества оздоровления людей, но и в развитие всей туристической отрасли, так как это способствует созданию рабочих мест и привлечению валютных поступлений в страну", - добавил Михаил Орда.

Слова благодарности за проделанную работу профсоюзной организации высказал Николай Шерстнев. Органы власти готовы оказывать дальнейшее содействие в развитии туркомплекса. "Мы полностью подставим свое плечо, где зависит от нас - окажем помощь, так как заинтересованы в создании хороших условий для оздоровления наших людей", - подчеркнул глава региона.

На мероприятии Михаил Орда также вручил в качестве подарка от ФПБ руководству Городокской ЦРБ сертификат на машину скорой помощи к 100-летию больницы.-0-