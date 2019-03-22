В Городокском районе отреставрируют памятник партизану

22 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Скульптурную композицию "Хозяин леса" в Городокском районе отреставрируют во время подготовки к празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Городокского райисполкома Светлана Мозжарова.
"За десятилетия монумент износился, поэтому решено его отреставрировать. Рассчитываем начать работы в мае-июне и открыть обновленный памятник к 3 июля", - сообщила Светлана Мозжарова.
Предложение поддержало областное отделение Белорусского фонда мира. В районе уже начат сбор денег, также личными средствами планируют помочь и взять под кураторство "Хозяина леса" члены Витебского областного Совета депутатов.
Памятник "Хозяин леса" был возведен на деньги партизан и открыт летом 1968 года в центре партизанской зоны времен Великой Отечественной войны в урочище Щелбово. Высота скульптуры - 5,5 м. Фигура партизана, который сжимает в руках автомат, напоминает, кто в военное лихолетье был хозяином на родной земле. Рядом на возвышенности установлена бетонная плита с надписью, имитирующая вход в землянку, и около нее находится землянка. Автор композиции - уроженец Городокского района художник Анатолий Ковалев, участник войны.
В Городокском районе насчитывается более 140 воинских захоронений, памятников и обелисков.-0-
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