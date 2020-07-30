В городском поселке Плещеницы после капремонта открыли центр культуры

30 июля, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Плещеницы Логойского района провели капитальный ремонт здания Плещеницкого второго районного центра культуры. Сегодня его торжественно открыли при участии председателя Миноблисполкома Александра Турчина, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Турчин

Капитальный ремонт здания провели за средства областного и районного бюджетов: было затрачено более Br3,5 млн. "Мне вдвойне приятно, что именно в Плещеницах с богатыми традициями и историей мы открываем центр культуры. Но главное даже не здание, а люди, которые здесь работают, - отметил Александр Турчин. - Для меня принципиально важно развитие районных центров, небольших поселений. Чтобы люди, проживающие здесь, чувствовали себя так же, как и люди, проживающие в большом городе. В Плещеницах мы открыли центр культуры, в Червене мы откроем здание нового музея, в деревне Занарочь построим школу".

Здание центра было построено в 1950 году на фундаменте разрушенного в военное время дома культуры, около десяти лет назад его эксплуатацию приостановили, тогда центр культуры временно сменил свой адрес.

Обновленное здание с развитой безбарьерной средой соответствует всем современным требованиям. По словам директора центра Ольги Неверко, новое профессиональное звуковое и световое оборудование превосходит по своим характеристикам даже то, что используется во Дворце культуры в Логойске. Масштабную реконструкцию претерпел и зрительный зал, рассчитанный на 158 посадочных мест, установили светодиодный экран размерами 5х3 м.

Закупили инвентарь и создали комфортные условия и для проведения 15 кружков по декоративно-прикладному искусству, вокалу, хореографии, театральной направленности. "Занимаются у нас порядка 100 человек, причем разного возраста: от семи лет до пенсионного возраста. В этом году планируем начать работу с дошкольниками, ведь теперь для этого есть все условия. Мы уже разработали масштабный план: будем проводить в нашем центре концерты, выставки и другие массовые мероприятия", - рассказала руководитель центра культуры.

Значительно преобразилась и прилегающая территория, модернизировали уличную танцевальную площадку. В целом на ее благоустройство только на районном субботнике было собрано Br6 тыс.-0-

Фото Андрея Покумейко