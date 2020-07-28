В городском саду Бреста откроют кафе в павильоне по чертежам столетней давности

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В городском саду Бреста строят павильон, воссозданный по чертежам первой четверти ХХ века, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор городского жилищно-коммунального хозяйства Игорь Сильченко.

Городской сад - очень популярное место отдыха среди брестчан и гостей областного центра. До недавнего времени на территории рекреационной зоны не было торговой точки, где посетители могли бы выпить прохладительных напитков или съесть мороженого. Совсем скоро такая возможность появится. В парке по эскизам 1925 года возводят стилизованный павильон. В поиске чертежей почти вековой давности помог местный краевед Александр Пащук.

"В те времена это был домик для кроликов и птичек. Мы решили его сделать по чертежам полностью аутентичным, но изменить назначение. Там разместится мини-кафе, которое будет принадлежать парку культуры и отдыха. Работы уже ведутся. Павильон размером 4х4 м будет обшит блок-хаусом", - рассказал Игорь Сильченко. Ожидается, что уже в начале августа новое кафе распахнет свои двери для клиентов.

Городской сад занимает более 8 га. Его заложили в 1835 году на пересечении нынешних проспекта Машерова и улицы Ленина. Парк несколько раз менял свое название и неоднократно закрывался. В последний раз это произошло в конце 40-х годов ХХ столетия. В 2016 году старинный парк решили восстановить. Спустя три года стараниями брестчан (накануне 1000-летия областного центра) городской парк обрел вторую жизнь. Решено развивать его в аутентичном виде, без использования новоделов.-0-