В ГрГУ им. Янки Купалы выпускникам предлагают заранее познакомиться с работодателями

15 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ГрГУ им. Янки Купалы для выпускников организуют встречи с представителями организаций-заказчиков кадров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил проректор по учебной работе вуза Геннадий Гачко.

В прошлом году в университете была создана рабочая группа, которая с 1 сентября каждого учебного года занимается вопросами распределения.

"Перед нами стоит задача не просто найти место работы. Важно, чтобы и самому выпускнику было комфортно на работе, чтобы в нем был заинтересован заказчик кадров", - отметил Геннадий Гачко. Он подчеркнул, что работа в этом направлении начинается заранее также потому, что в университете стараются распределять выпускников по месту прохождения преддипломной практики.

Молодые люди знакомятся с местом работы, а с ними, с их умениями и знаниями - наниматель. Немаловажный нюанс: зачастую дипломную работу выпускники пишут уже в интересах и по заказу того предприятия или организации, где в дальнейшем будут работать.

"Сегодня со студентами встречаются представители силовых структур - таможенного комитета, органов внутренних дел, Следственного комитета. Для трудоустройства там необходимо пройти ряд процедур, которые требуют времени. Поэтому такую работу и начинаем заранее", - подчеркнул Геннадий Гачко. В таком формате встречи потенциальных работодателей начали проводить не только с выпускниками, но и со студентами младших курсов.

Во время встречи гости рассказывают об особенностях работы, уровне заработной платы, социальном пакете. Потом у каждого есть возможность задать интересующий вопрос. После встречи заинтересованные студенты могут поговорить с представителем той или иной структуры в частном порядке. Как показывает практика, желающих с каждым мероприятием становится все больше. На встречу приглашены не только будущие юристы, но и студенты ряда других факультетов. Ведь и в УВД, и СК, и таможне востребованы представители разных профессий. Дальше подобные встречи будут проводиться как в общеуниверситетском формате, так и на базе отдельных факультетов.

В этом учебном году в ГрГУ им. Янки Купалы предстоит распределить свыше 750 выпускников.-0-