В Гродненской больнице скорой помощи находятся двое иракцев, один - на ИВЛ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской клинической больнице скорой медицинской помощи сейчас находятся двое беженцев из Ирака, один из них - на ИВЛ. Об этом sb.by рассказал заместитель главного врача больницы по медчасти Сергей Войтушко, сообщает БЕЛТА.

"У нас в настоящий момент находятся два гражданина Ирака. Один из них - 23-летний мужчина - был переведен 13 ноября со Щучинской больницы с диагнозом общее переохлаждение и двухсторонняя пневмония. Состояние пациента тяжелое, он получает необходимое лечение согласно выставленному диагнозу в отделении реанимации. Он находится на искусственной вентиляции легких, - отметил Сергей Войтушко. - Второй 21-летний пациент был доставлен сегодня в приемное отделение с границы с диагнозом мочекаменная болезнь, острый пиелонефрит. Пациенту была оказана помощь, находится в отделении урологии и получает необходимое лечение, состояние оценивается как средней степени тяжести".

Как утром сообщала БЕЛТА со ссылкой пресс-службу Минздрава, за прошедшие сутки на приграничной территории в районе пункта пропуска "Брузги" зарегистрировано 15 случаев оказания медпомощи. "Прошедшей ночью к бригаде скорой помощи, которая дежурит в логистическом центре, обратились четыре человека, из них один ребенок. Малыш в возрасте одного года с диагнозом острый гастроэнтерит госпитализирован с мамой в детскую областную больницу. Медикам удалось стабилизировать его состояние. Двум взрослым была оказана помощь на месте. Сейчас в больницах Гродно находятся на госпитализации шесть пациентов из числа беженцев, из них четверо детей", - рассказали в Минздраве.-0-