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08 декабря 2020, 20:42

В Гродненской и Гомельской областях значительно выросло число вымогательств через интернет

Фото из архива
Фото из архива

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура акцентировала внимание правоохранителей и граждан на необходимости упреждения вымогательств, которые преимущественно стали совершаться с использованием интернет-технологий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.

За январь-октябрь в стране зарегистрировано 331 вымогательство, тогда как за аналогичный период 2019 года - 191. Соответственно увеличилось число потерпевших от этого вида хищения - с 189 до 328.

При этом число вымогательств существенно выросло в Гродненской и Гомельской областях. Так, из 51 вымогательства в Гродненской области 46 совершены с использованием интернет-технологий. Потерпевшими признаны 55 человек.

В Гомельской области чаще всего от таких хищений страдали жители Речицкого, Жлобинского и Мозырского районов, Гомеля. Значительную часть возбужденных уголовных дел этой категории (46, или 86,7%) составили дела о вымогательствах в интернете. Потерпевшими признаны 50 человек, 37 из которых в возрасте от 18 до 35 лет.

Генпрокуратура назвала факторы, которые способствовали вымогательствам в киберпространстве. Так, пострадавшие размещали информацию, которую хотели сохранить в тайне, на собственных страницах соцсетей, в облачных хранилищах и иных интернет-ресурсах, не предпринимая должных мер к ее защите. Иногда под влиянием обмана они сами передавали информацию, фото- и видеоизображения компрометирующего характера в соцсетях и мессенджерах.

В некоторых случаях противоправные посягательства совершались и с использованием IP-адресов, зарегистрированных за пределами национального сегмента сети Интернет. Электронные кошельки, на которые требовалось перевести деньги, не имели регистрации в Беларуси. Преступник в такой ситуации осознавал, что правоохранители не смогут застигнуть его при получении денег, а идентификация места выхода в интернет, с которого он высказывал угрозы и требования, была затруднительна.

Генпрокуратура предупреждает об осмотрительности при общении в социальных сетях.-0-

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