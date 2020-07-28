В Гродненской области будут работать 34 торговые площадки с товарами для школы

28 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Торговля товарами к школе будет организована на 34 площадках в Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении торговли и услуг облисполкома.

Под пришкольные базары будут задействованы рынки и торговые объекты, территория прилегающая к ним, в районах области активно используют возможности филиалов облпотребобщества. Крупнейшие базары развернутся в Гродно и Лиде.

В областном центре, в частности, специализированная ярмарка уже работает на площадке у торгового центра по улице Дубко. Здесь представлены около 30 участников. Ярмарка будет ежедневно открыта до начала сентября. Специализированный сектор исключительно с товарами к школе открылся в торговом доме по бульвару Ленинского Комсомола. Тематические секции создаются и в других магазинах.

Приобрести на ярмарках можно все необходимое: от канцелярских и письменных товаров, до школьной формы, обуви и рюкзаков.

В управлении торговли и услуг облисполкома отметили: вопрос находится на постоянном контроле. Важно, чтобы был представлен широкий ассортимент товаров по доступным ценам. Правда, в этом случае многое зависит и от производителей.

Отметили с положительной стороны специалисты инициативу одной из торговых организаций. Ознакомиться с доступными моделями одежды можно еще до похода за покупками: ассортимент собственной линейки продукции представлен в социальной сети.-0-