В Гродненской области число киберпреступлений в 2021 году сократилось на треть

26 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в 2021 году удалось существенно сократить количество киберпреступлений. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Сегодня на коллегии подвели итоги работы милиции Гродненской области за минувший год. Начальник УВД Гродненского облисполкома Дмитрий Резенков отметил, что в 2021 году в регионе наблюдалась стабильная оперативная обстановка, по ряду направлений работы сформировались положительные тенденции.

В частности, в Гродненской области снизилось количество зарегистрированных преступлений. Наблюдается снижение количества убийств, грабежей, разбоев, хулиганств, краж и мошенничеств. Также в 2021 году, отмечалось во время коллегии, улучшилась оперативная обстановка в сельской местности, в общественных местах. Уменьшилось и число преступлений среди несовершеннолетних.

"Что важно, по сравнению с 2020 годом сократилось количество киберпреступлений. В значительной степени этому способствовала постоянная профилактическая работа с жителями области, направленная, прежде всего, на повышение их финансовой и компьютерной грамотности", - рассказали в милиции.

В 2021 году в регионе также улучшилась ситуация на дорогах. По сравнению с 2020 годом отмечается снижение количества аварий, а также раненых и погибших в них людей.-0-