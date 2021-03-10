В Гродненской области дети расскажут о своих родителях-медиках в видеоконкурсе

10 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский областной комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения объявил конкурс видеороликов для детей медработников. Организаторы предлагают записать на видео рассуждения ребенка о его желании последовать примеру родителей - стать врачом, медицинской сестрой или фельдшером, лечить людей, сообщили БЕЛТА в профсоюзе.

К участию приглашаются медицинские работники Гродненской области и их дети до 18 лет. На конкурс ждут работы, в которых дети расскажут о своих родителях, важности их профессии, прочтут стихи или исполнят песни о людях медицинских профессий, сыграют роль медицинского работника в домашних или школьных спектаклях.

"Детская фантазия безгранична, взрослым нужно лишь нажать кнопку записи на камере мобильного телефона", - рассказали в профсоюзе. К слову, могут поучаствовать в конкурсе и несовершеннолетние студенты Гродненского медуниверситета, а также учащиеся медколледжей Гродно и Слонима, которые в плане выбора профессии избрали родительскую стезю.

Авторов лучших работ жюри назовет в преддверии Дня медицинских работников. Победителей конкурса ждут награды от профсоюза и достойный денежный приз. Ролики разместят на ресурсах Гродненской областной организации БПРЗ. Вполне возможно, что присланные на конкурс работы лягут в основу видеофильма о медиках Гродненской области.

Видеоролики можно присылать до 30 апреля 2021 года на электронную почту: okpzdrav@mail.grodno.by.-0-