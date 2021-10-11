В Гродненской области для приема пациентов с COVID-19 развернуто 2,7 тыс. коек

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В клиниках Гродненской области для приема пациентов с COVID-19 развернуто 2,7 тыс. коек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

В Гродненской области отмечается рост заболеваемости коронавирусом и острыми респираторными инфекциями. В связи с этим увеличивается и коечный фонд для приема такой категории пациентов.

В Гродно под эти цели перепрофилированы городская клиническая больница №2, областная клиническая больница медицинской реабилитации, областная инфекционная клиническая больница, областной центр "Фтизиатрия". Также частично перепрофилированы для приема таких пациентов областной клинический кардиологический центр и Гродненская университетская клиника. В ряде больниц, в частности, развернуты так называемые диагностические койки, куда поступают пациенты с вероятными случаями коронавируса для подтверждения или исключения диагноза.

"В областном клиническом центре "Психиатрия-наркология", областном клиническом перинатальном центре, а также в областной детской клинической больнице также развернуты койки для оказания профильной помощи пациентам с коронавирусом", - отметила Людмила Кеда.

Собеседница подчеркнула, что на постоянно контроле в области обеспеченность учреждений здравоохранения койками с кислородом. В ряде клиник областного центра и районов продолжаются работы по совершенствованию систем газоснабжения. Постоянно работают 12 компьютерных томографов. Есть необходимый запас лекарств.

Активно продолжается в регионе и кампания по вакцинации. Полный курс ее прошли около 20% жителей Гродненской области. Прививки с первым компонентом вакцины получили около 28% жителей. Особое внимание уделяется вакцинации уязвимых групп. Среди медиков, в частности, первый компонент вакцины получили более 91% медиков, в сфере образования доля вакцинированных превысила 75%.

"Растет количество вакцинированных среди работников торговли и общественного питания. Акцент сделан на вакцинации работников и водителей автолавок. Они ездят по населенным пунктам, контактируют с покупателями", - добавила Людмила Кеда.

Также в центре внимания пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Вакциной "Спутник Лайт" прививают в регионе и студентов. Доля вакцинированных среди них превысила 25%.

Кроме того, в регионе стартовала кампания по вакцинации от гриппа.-0-