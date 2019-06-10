В Гродненской области движение по четырем полосам открыто на очередном участке трассы М6

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На всем протяжении трассы М6 в Гродненской области движение транспорта организовано по четырем полосам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на РУП "Гродноавтодор".
Сегодня произошел технический пуск транспорта по четырем полосам обновленного 37-километрового участка трассы М6 Минск-Гродно от Лиды до перекрестка в районе остановочного пункта Смолярня в Щучинском районе. Завершены работы на проезжей части. Практически на всем протяжении установлено разделительное барьерное ограждение, заградительные сетки от животных. Созданы дополнительные комфортные места отдыха и сервиса. Появились новые безопасные двухуровневые развязки.
"Сейчас будут продолжены работы, не требующие ограничений для проходящего транспорта", - рассказали в "Гродноавтодоре".
На прошлой неделе движение было открыто на 30-километровом участке трассы от Ивья до Лиды. Таким образом на всем протяжении трассы М6 в Гродненской области транспорт сегодня движется по четырем полосам.
После окончания реконструкции трасса М6 Минск-Гродно на всем протяжении станет дорогой первой категории. В Гродненской области реконструкция затронула участок длиной около 120 км.-0-
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